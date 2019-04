Anche l'Atletico Madrid si iscrive alla corsa per Mauro Icardi. Il quotidiano spagnolo AS scrive che Diego Simeone avrebbe posto in cima alla lista dei desideri il nome dell'attaccante argentino in caso di addio di Antoine Griezmann o Diego Costa, mentre Alvaro Morata viaggia verso la riconferma. I colchoneros vorrebbero approfittare della situazione non proprio pacifica tra il bomber di Rosario e l'Inter, per questo avrebbero già avviati i primi contatti con Wanda Nara, moglie e agente del classe '93.