Inter, dalla Spagna: nei prossimi giorni incontro Ausilio-Barça per Rafinha

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Mundo Deportivo riporta la propria interpretazione della situazione riguardante Rafinha, centrocampista del Barcellona in prestito all'Inter. I nerazzurri vorrebbero tenere il giocatore, ma non hanno intenzione di pagare i 35 milioni più bonus pattuiti a gennaio. Per questo il ds Piero Ausilio in questi giorni incontrerà il Barcellona per studiare una strada alternativa. Oltre al rinnovo del prestito paventato dalla Gazzetta, per il quotidiano spagnolo le parti alvoreranno ad un riscatto più basso rispetto ai 35 più bonus precedentemente stabiliti.