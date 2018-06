Inter, dalla Spagna: Rafinha aspetterà i nerazzurri ancora 15 giorni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rafinha continua a dare precedenza all'Inter, secondo il Mundo Deportivo. Il centrocampista del Barcellona, attualmente in vacanza, potrebbe attendere i nerazzurri per altri 15 giorni, poi accantonerà l'ipotesi per valutare con attenzione tutte le altre strade. In particolare gli interessi arrivano dalla Premier, con il West Ham che vorrebbe chiudere il colpo nonostante l'assenza dall'Europa, condizione che lo stesso Rafinha considera fondamentale.