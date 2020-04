Inter, dalla Spagna si rilancia l’interesse per Arthur: occhio a Mourinho

Tra i nomi più caldi in casa Barcellona spicca quello del brasiliano Arthur. Inserito già da tempo alla stregua di una delle possibili contropartite nell’affare Lautaro Martinez, la stampa catalana rilancia la possibilità rispetto alla quale i nerazzurri possano manifestare il loro interesse nei confronti dell’ex giocatore del Gremio a prescindere dalla concretizzazione o meno della trattativa legata al Toro. Peraltro, non solo l’Inter viene inserita come possibile candidata in vista di una possibile nuova destinazione per il centrocampista blaugrana. Anche il Tottenham di Jose Mourinho segue con attenzione le evoluzioni di questa situazione, in attesa di sferrare un assalto milionario. Insomma, ciò che appare certo è che il profilo di Arthur sia destinato a far parlare di sè in vista della prossima estate.