Inter, dalla Spagna: Skriniar prima scelta del Real Madrid per il dopo-Sergio Ramos

Milan Skriniar è il grande obiettivo del Real Madrid per il dopo-Sergio Ramos. Come riporta il portale spagnolo Defensa Central, i blancos avrebbero accelerato così le trattative per portare il centrale di proprietà dell'Inter alla corte di mister Zidane già durante la prossima estate. L'idea del club merengue è infatti quella di convertire Skriniar (ben nove anni più giovane rispetto al capitano) in un baluardo difensivo che possa prima affiancare e poi non far rimpiangere Ramos al centro della retroguardia.