Inter, dalla Spagna: su Coutinho ci sono anche United e Chelsea

Mentre per l’Inter il nome di Philippe Coutinho è tornato di attualità, in qualità di contropartita tecnica nell’affare con Barcellona per Lautaro Martinez, il giocatore ex Liverpool oggi in prestito al Barcellona continua a raccogliere interessamenti. In particolare dalla Premier League. Stando a quanto riportato dal Mondo Deportivo, infatti, Coutinho è finito al centro delle attenzioni di Manchester United e Chelsea, con i Red Devils che avrebbero già palesato il proprio interesse sia al giocatore che al Barça.