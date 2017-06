Inter, dalla Turchia: per la difesa occhi su Marcelo del Besiktas

© foto di Federico Gaetano

L'Inter piomba su Marcelo, centrale brasiliano del Besiktas. Secondo fonti turche, il club nerazzurro e il Marsiglia si sarebbero mosse per ottenere il trasferimento dell'ex Hannover. Il 30enne difensore centrale del club di Istanbul è un marcantonio di 191 centimetri e ha già vestito anche le casacche di Santos in patria, poi Wisla Cracovia e PSV Eindhoven, per poi andare in Bundesliga. La richiesta sarebbe di 10 milioni di euro: già rifiutata una proposta di 8 milioni del Lione. Da segnalare il contratto in scadenza nel 2018, un dettaglio che potrebbe abbassare ulteriormente il costo del cartellino. A riportarlo è FcInterNews.