© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Ciclicamente tornano ad affacciarsi voci di mercato inerenti al futuro in nerazzurro di Diego Godin. Il capitano della nazionale uruguayana è felice all'Inter e non ha intenzione di cambiare maglia. Tantomeno a gennaio secondo quanto filtra dal suo Entourage. Eppure anche oggi si è parlato di una possibile partenza dell'ex Atletico Madrid. Precisamente verso la Turchia, destinazione Galatasaray. Come riportato da Fcinternews.it, l'Inter non ritiene sul mercato il proprio difensore, anzi a oggi non sono pervenute proposte in viale della Liberazione e neppure la dirigenza nerazzurra sta valutando la possibile partenza del calciatore.