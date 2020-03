Inter, dalle invettive alle "scelte estreme": la tela di Zhang e Marotta

Se l’accusa che inizialmente veniva mossa alle proprietà straniere era quella di non essere emotivamente coinvolte rispetto alle sorti dei loro club, si può dire che Steven Zhang abbia decisamente fatto saltare il banco. L’invettiva social del Presidente dell’Inter apre uno squarcio impossibile da ricucire con l’istituzione coinvolta dall’attacco frontale, e sposta l’aspetto prettamente sportivo sul piano delle responsabilità sociali, di fatto sbriciolando le ipotesi di rappacificazione emerse nelle ore antecedenti e preannunciando un Consiglio Federale dai toni infuocati. Le rimostranze nerazzurre sono mosse dalla scelta di Dal Pino di scavalcare la decisioni ministeriali: una scelta che nell’invettiva di Zhang viene riassunta dalla perifrasi “giocare con il calendario” e che scatena la conseguenza sottolineata anche nella lettera successiva di Marotta, di non curarsi del primo match sospeso tra Inter e Sampdoria, attualmente non calendarizzabile, mentre chiude la questione Derby d’Italia in una maniera giudicata dal fronte Inter come favorevole alla controparte bianconera. Napoli, Juventus e Getafe nel giro di una settimana, con l’inedito di una gara al lunedì sera dovendone preparare un’altra il giovedì. Questa la sostanza di un attacco che per quanto riguarda la forma, invece, è stato accolto con ambivalenza: promosso a pieni voti dall’anima del tifo nerazzurro, e bocciato da parte dell’opinione pubblica più legata ai protocolli. Di fatto ciò che si prospetta è una lotta politica nella quale Zhang, da iniziale spettatore neutrale, è sceso in campo armato. E che non esclude scelte estreme da parte del fronte nerazzurro qualora le decisioni dovessero essere confermate nelle prossime ore. Del resto i precedenti storici non mancano…