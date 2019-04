Inter, Danilo ha detto sì: Marotta deve trovare l'accordo col City

© foto di J.M.Colomo

L'Inter prova ad accelerare per Danilo del Manchester City. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club inglese chiede 30 milioni per il terzino mentre Marotta ne vorrebbe spendere al massimo 20 ma nonostante questo l'intesa non sembra essere così lontana, visto anche che il giocatore avrebbe già detto sì a un suo passaggio in nerazzurro.