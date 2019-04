Inter, Danilo pronto a decurtarsi lo stipendio: manca l'accordo col City

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nome di Danilo è il primo nella lista di Marotta e Ausilio per rinforzare la corsia destra della difesa dell'Inter della prossima stagione. Il giocatore, pur di arrivare in Italia, è disposto a rinunciare a un milione di euro a stagione, passando dunque dagli attuali 4,5 che percepisce al City, ai 3,5 che gli garantirebbe il club nerazzurro per i prossimi tre anni. A questo punto resta da trovare l'accordo con gli inglesi: l'Inter ha presentato un'offerta da 15 milioni di euro, i Citizens ne vorrebbero almeno 20 ma una soluzione verrà trovata, sempre che la squadra di Spalletti centri la qualificazione alla prossima Champions League. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.