© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matteo Darmian indosserà la maglia dell'Inter, resta solo da capire se lo farà la prossima estate o a gennaio. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, senza tentennamenti, facendo intendere che sarà fatto un tentativo anche per Dejan Kulusevski, sempre in forza al Parma anche se di proprietà dell'Atalanta. La corsa però non va ristretta solo a questi due profili perché la prossima settimana nel summit di mercato che andrà in scena tra Marotta, Ausilio e Conte potrebbero essere valutate altre soluzioni provenienti dall’estero. Work in progress per il mercato nerazzurra.