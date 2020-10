Inter, Darmian: "Emozionato per l'esordio. Buona partita ma c'è rammarico per il pareggio"

Esordio da titolare con la maglia dell'Inter per Matteo Darmian. Queste le parole dell'ex Parma ai microfoni di InterTv dopo il 2-2 di San Siro contro il Borussia Moenchengladbach: "Abbiamo fatto una buona partita. Siamo scesi in campo con la giusta determinazione e si è visto. Poi siamo andati sotto e siamo stati bravi a recuperarla. Siamo dispiaciuti per il risultato, ma dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. L'esordio da titolare? Ero emozionato per l'esordio con questa maglia in Champions League a San Siro. Durante il match ho dato tutto, sto bene e ho dato il massimo per conquistare la vittoria. Il girone? Sapevamo fin dall'inizio che era molto equilibrato perché sappiamo che ogni gara, ogni punto pesa. Adesso però dobbiamo pensare al Genoa".