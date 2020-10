Inter, Darmian: "Pareggio che ci sta stretto ma siamo stati comunque bravi a reagire"

L'esterno dell'Inter, Matteo Darmian, ha parlato a Mediaset dopo il pareggio all'esordio in Champions contro il Borussia Moenchengladbach: "Penso che per quello che si è visto meritavamo di più. Volevamo vincere perché partire bene in Champions è importante ma purtroppo ci troviamo a commentare un pareggio che ci sta stretto. Siamo stati bravi comunque a reagire e a portare a casa questo punto. Siamo entrati in campo bene. Volevamo portare a casa la vittoria, ce l'abbiamo messa tutta ma purtroppo è arrivato un pareggio, siamo rammaricati ma dobbiamo guardare avanti".