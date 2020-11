Inter, Darmian: "Qui un nuovo inizio, non un punto di arrivo. Hazard il più difficile da marcare"

L'esterno dell'Inter, Matteo Darmian, ha parlato nel Match Programme della sfida contro il Torino. Queste le sue parole: "Per me non è un punto di arrivo entrare a far parte di grandi club come l’Inter o il Manchester United: è un punto di partenza, un nuovo inizio, quel momento in cui dici ‘non bisogna mollare perché il bello e difficile arriva ora'. Il mio ruolo? Ho iniziato a giocare come centrocampista, poi mi sono spostato dietro e come per gli attaccanti fare gol può essere la gioia più grande, per un difensore salvare un gol è la cosa migliore che si possa fare”.

Chi è stato l'avversario più difficile che ha affrontato?

"Ho avuto la fortuna di giocare con grandi campioni nella mia carriera e di marcarne altri. Tra i più difficili dico sicuramente Eden Hazard".