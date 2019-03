© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spalletti e Marotta non hanno partecipato al vertice con gli scout nerazzurri andato in scena ieri ad Appiano Gentile alla presenza di Piero Ausilio. Tanti i file aperti dagli 007 interisti, con Tuttosport che sottolinea alcuni nomi in particolare. Fra i ruoli più delicati, quello di terzino destro (difficilmente Cedric verrà riscattato dal Southampton per 11 milioni). Darmian in uscita dal Manchester United rimane l’obiettivo numero uno, ma attenzione anche all’austriaco Lainer (pure lui del Salisburgo, in passato vicino al Napoli) e al francese Sidibé (Monaco), già seguito in passato.