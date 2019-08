© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter, adesso, non si ferma: vuole stringere per il colpo Fernando Llorente, trentaquattrenne attaccante spagnolo attualmente svincolato. Le proposte non mancano, dal Napoli alla Lazio, dalla Fiorentina al Borussia Dortmund. Il rapporto dell'ex Tottenham con Conte e Marotta, però, è ottimale, e l'Inter lo vuole come alternativa in attacco a Romelu Lukaku.