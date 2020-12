Inter, De Paul affare complicato: Marotta potrebbe proporre il prestito di Vecino

L'Inter proverà ad acquistare Rodrigo De Paul a gennaio, ma i costi dell'operazione rendono l'affare complicatissimo. L'Udinese chiede più di 30 milioni e l'idea nerazzurra è quella di provare a imbastire il tutto in prestito per 18 mesi con riscatto condizionato al verificarsi di una condizione anche banale, perché l'obbligo non è consentito dai bilanci interisti. Il giocatore è tentato e Marotta è disposto anche a cedere Vecino in prestito pagando parte dell'ingaggio, ma i friulani hanno diversi dubbi su un giocatore che non scende in campo da un anno. Difficile invece che venga proposto Nainggolan, che vuole tornare al Cagliari e che ha anche Torino, Fiorentina e Genoa sulle proprie tracce. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.