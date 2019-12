© foto di Federico Gaetano

Arturo Vidal resta il primo nome per il centrocampo dell'Inter, l'alternativa si chiama Rodrigo De Paul. L'Udinese però, riporta Il Corriere dello Sport, sta facendo resistenza: non tanto sulla valutazione del giocatore o sul tipo di operazione, ma sull’opportunità di lasciarlo andare, alla luce della situazione di classifica. Il rischio, infatti, sarebbe quello di far partire l’elemento in grado di fare la differenza, con la squadra nel pieno della lotta per la salvezza".