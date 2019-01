© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella giornata di ieri sono stati fatti passi avanti notevoli per l'acquisto da parte dell'Inter dell'ala argentina dell'Udinese Rodrigo De Paul. E' lui il prescelto per sostituire a partire dalla prossima stagione il croato Ivan Perisic: l'ex Wolfsburg vuole andare via, spera di proseguire la sua carriera in Premier League, e in estate verrà assecondata la sua richiesta.

Per De Paul, scrive la 'Gazzetta dello Sport', il club nerazzurro ha battuto la concorrenza del Napoli: la società partenopea con un'offerta importante ha provato a portare alla corte di Ancelotti il calciatore già a gennaio, ma l'affare non è andato in porto anche perché l'Udinese non vuole cedere l'ex Valencia prima di giugno.