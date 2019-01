Inter-De Paul, le cifre dell'affare e le possibili contropartite

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport analizza l'operazione De Paul-Inter facendo il punto sulle cifre. L’Udinese la scorsa estate ha rifiutato un’offerta di 20 milioni dalla Fiorentina e valuta la sua stella non meno di 25-30 milioni. Richiesta che non spaventa l’Inter, che comunque sta valutando l’ipotesi di inserire alcune contropartite tecniche per abbassare il cash. Profili magari di giovani già pronti, come chissà, potrebbero essere Pinamonti (ora al Frosinone) o Vanheusden (attualmente allo Standard Liegi). O comunque profili del genere. Dettagli, insomma, che non nascondono più il punto centrale della questione: De Paul per l’Inter è diventato una priorità, il regista offensivo dal quale ripartire.