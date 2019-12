© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mentre Vidal e Rakitic rimangono nel mirino per gennaio, l'Inter sembra vicina ad un altro centrocampista. Si tratta di Rodrigo De Paul, numero dieci argentino dell'Udinese. Stando a quanto riportato da Sportmediaset le due società stanno ancora lavorando sulla formula: quella più probabile è quella di prestito oneroso (circa 7 milioni di euro) con obbligo di riscatto a 25 milioni da far scattare nell'estate 2020 o in quella 2021. Per De Paul contratto quadriennale da 3 milioni a stagione.