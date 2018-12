© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sull'obiettivo Rodrigo De Paul per l'Inter. Un giocatore corteggiato dai nerazzurri e lui stess, nel post gara, ha ammesso la sua stima per l'ambiente. Promosso da Piero Ausilio e Beppe Marotta, Tuttosport spiega che il giocatore potrebbe essere stato anche oggetto e soggetto di una chiacchierata tra la dirigenza dell'Inter e il patron Pozzo dell'Udinese.