Inter, De Paul sorpassa Vidal: è lui il primo nome per il centrocampo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le parole di Conte dopo la sconfitta di Dortmund hanno acceso i riflettori sul mercato invernale che attende l'Inter. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport saranno centrocampo e attacco i due reparti sui quali la dirigenza nerazzurra cercherà di operare in modo più intenso.

Sul centrocampo, dopo che in estate è stato il nome di Arturo Vidal ad avere l'etichetta di obiettivo numero uno, adesso le attenzioni si sono spostate su Rodrigo De Paul dell'Udinese. L'argentino è stimato sia da Conte che dal vicepresidente Javier Zanetti, ma l'operazione non sarà semplice visto che in estate il patron Pozzo ha rifiutato offerte superiori ai 30 milioni di euro. Possibile una proposta in prestito con obbligo di riscatto.