Inter, De Vrij: "Attenzione agli esterni del PSV: troveremo ambiente caldo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro il PSV il difensore dell'Inter, Stefan De Vrij, ha parlato anche delle caratteristiche della squadra olandese: "Sono molto veloci in ripartenza, quando recuperano palla attaccano subito. Poi hanno esterni velocissimi, sono una squadra, giocano bene insieme e hanno una punta molto fastidiosa che fa il lavoro sporco per tutto il resto dei compagni. Il Phillips Stadium? Non ci ho mai giocato in Champions League e credo che sarà ancora più caldo e bello rispetto al campionato".