Inter, De Vrij: "C'è rammarico per il risultato, ora andiamo a Madrid per vincere"

vedi letture

Stefan de Vrij commenta a Inter TV il pareggio ottenuto contro lo Shakhtar Donetsk: "C'è amarezza per il risultato, non per la prestazione. Siamo venuti qui per vincere, abbiamo concesso poco ma alla fine non ci siamo riusciti".

Vi aspettavate una gara così chiusa?

"Sì, ad agosto hanno attaccato di più e hanno pagato quindi hanno cambiato qualcosa, si sono difesi con tutta la squadra. Nonostante tutto abbiamo avuto le occasioni per vincerla ma purtroppo siamo qui con un pareggio in mano".

Si è vista grande compattezza di squadra...

"Sì, c'è grande spirito di squadra, rispetto all'inizio c'è più comunicazione ed equilibrio, stiamo in campo meglio".

Con che spirito andate a Madrid?

"Per vincere".