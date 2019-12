Stefan De Vrij, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a seguito della sconfitta di questa sera contro il Barcellona: "Sicuramente c'è tanta delusione per la mancata qualificazione, ma non rimpianti. Abbiamo dato tutto ed avuto occasioni, provando di tutto per vincere. Purtroppo non è bastato. Ormai è andata, non serve guardarsi indietro ma solo rialzarci subito e guardare avanti. Ci dobbiamo concentrare sulla prossima partita. La difficoltà dovrebbe unirci, renderci ancora più forte. Per ora la delusione è tanta ed è fresca, seguiamo il nostro percorso e cerchiamo di vincere la prossima partita".