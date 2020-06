Inter, de Vrij: "Certi risultati costano caro. Immobile? Grande persona. E quanti gol..."

Inter travolgente a Napoli, doppietta di Lukaku e sigillo di Lautaro. Poi inizia il girone di ritorno: 1-1 con l'Atalanta, 1-1 con il Lecce, 1-1 con il Cagliari. I nerazzurri perdono margine in classifica. "Il mister ci chiede tanto, ma non credo sia quello il motivo di quei risultati. Non riuscivamo più a chiudere le partite: passavamo in vantaggio, ma alla fine non vincevamo. Sono punti che possono costare cari". Così Stefan de Vrij nel corso dell'intervista a DAZN, inserita negli appuntamenti di 'Countdown to Serie A'.

La Lazio oggi è l'anti-Juve più credibile, anche grazie ai 30 gol stagionali di Ciro Immobile: "Un grande, anche come persona. Lo sapevo già visto che ho giocato con lui. Fa tantissimi gol, ci crede sempre, punta sempre la porta. Marcarlo è molto difficile".