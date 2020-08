Inter, de Vrij: "Con de Ligt mi vedo spesso, si è creato un bel rapporto sin da subito"

In una intervista concessa a PPTV Sports, il centrale dell'Inter Stefan de Vrij ha parlato così del rapporto con Matthijs de Ligt, difensore olandese della Juvents e suo compagno di Nazionale: "Sta prendendo lezioni, credo lo faccia ancora adesso... Con lui si è creato un buon rapporto dal primo giorno in cui ci siamo incrociati in Nazionale, adesso siamo in un Paese diverso; a volte andiamo a cena insieme o facciamo qualcosa insieme. Si è creata una bella amicizia. Milano o Roma? Domanda difficile, perché mi sento a casa a Milano ma anche Roma è una città sorprendente, dove sono stato benissimo. Forse il posto preferito è il Colosseo, bellissimo: ogni volta che andavo lì rimanevo impressionato. Cibo preferito? Pasta al pesto".