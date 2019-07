© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Voglio aumentare ancora il mio livello di gioco, migliorarmi e crescere come giocatore importante in questa squadra". Parlando a Tuttosport, il difensore dell'Inter Stefan de Vrij sottolinea anche le aspettative per la nuova stagione: "Conte è molto chiaro nel farsi capire: ci fa lavorare, sudare e vuole che l’Inter giochi ad alta intensità pure quando si allena, la stessa che dovremo avere in partita. Scudetto? Sono appena tre giorni che lavoriamo e lo stiamo facendo alla grande. Noi daremo il massimo, poi si vedrà".