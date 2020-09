Inter, De Vrij dal ritiro dell'Olanda: "Una delusione non essere riusciti a vincere l'Europa League"

Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, ha parlato a Nos dal ritiro della nazionale olandese: "Ho sempre pensato di poter essere utile qui. Ho giocato meno negli ultimi anni, ma adesso ci sono maggiori possibilità e spero di giocare. Certo, devo sempre farmi trovare pronto di fronte al nuovo ct. Io faccio sempre del mio meglio, ogni giorno, perché scelga me e non qualcun altro. De Jong? Ho ripreso a parlargli di nuovo dopo la finale di Europa League. Una delusione non essere riusciti a vincere la coppa. È stata una stagione lunga e impegnativa, ma comunque speciale. Abbiamo giocato tutta l’estate e possiamo riposare solo per una settimana perché tra poco si riparte di nuovo. De Ligt? Abbiamo passato le vacanze insieme in Sardegna. Sta bene, si riprenderà presto. Koeman? È un peccato per tutta la squadra. Il nostro percorso si stava sviluppando nel migliore dei modi, ma andremo avanti sulla stessa strada”.