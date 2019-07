Inter, De Vrij: "De Ligt giocatore fortissimo per l'età che ha"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Sono cose tra loro e la società, non riguardano il sottoscritto e il gruppo". Parlando a Tuttosport, il difensore dell'Inter Stefan de Vrij commenta così la decisione di escludere dal progetto Icardi e Nainggolan. Il difensore olandese, poi, commenta il possibile acquisto del connazionale De Ligt da parte della Juventus: "Non so nulla sulla trattativa, ma so che è un giocatore fortissimo per l’età che ha e, in più, è un bravissimo ragazzo. Matthijs è un tipo intelligente, un gran lavoratore e pure un caro amico: in Nazionale ci troviamo molto bene perché abbiamo un carattere simile e spesso ci sentiamo anche al telefono. Però non chiedetemi se va alla Juve perché parliamo di altre cose...".