Inter, De Vrij: "Delusione grande. PSV forte, ma potevamo passare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefan De Vrij era ovviamente uno dei giocatori più attesi dai cronisti olandesi, ieri sera dopo il pari tra Inter e Psv. "La delusione è molto grande, non abbiamo sfruttate le nostre occasioni - ha dichiarato il difensore olandese ai microfoni di VeronicaTV - E' un peccato, nella ripresa siamo stati sfortunati. Potevamo ancora vincere, ma la palla non è entrata. Ovviamente sapevamo che il PSV aveva una squadra forte, anche se erano già eliminati e che non sarebbe stato facile. Ma avevamo anche abbastanza possibilità di raggiungere il nostro obiettivo".