© foto di PhotoViews

Prima della gara contro il Cagliari, a Sky Sport, interviene il difensore dell'Inter, Stefan De Vrij. Queste le sue parole: "C'è tantissima voglia di tornare a vincere, soprattutto quello che è successo a Firenze. Ma è il passato, non ci pensiamo più, testa al Cagliari. Siamo ottimisti per la corsa Champions, vogliamo tenere dietro le inseguitrici. E per questo la partita di stasera è importantissima".