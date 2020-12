Inter, De Vrij dopo il 3-1 al Bologna: "Oggi mai avuta la sensazione di poter perdere punti"

Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij ha commentato così a InterTV il match vinto oggi contro il Bologna: “L'abbiamo gestita bene, abbiamo giocato da squadra: compatti e insieme - le parole riprese da Fcinternews.it -. Abbiamo fatto un buon primo tempo, siamo andati in vantaggio e raddoppiato. Purtroppo poi abbiamo preso gol, ma non abbiamo mai avuto la sensazione che potevamo perdere punti. Siamo rimasti con la testa e l'abbiamo chiusa. Penso che fare sacrifici l'uno per l'altro sia un aspetto importante per essere squadra. Dobbiamo andare avanti così e fare risultati. Ultimamente li stiamo facendo ed è questa la cosa importante".

Sulla Champions League: “Siamo consapevoli che ci aspetta una finale, una partita importantissima. Questa prestazione da squadra e questo atteggiamento serviranno anche mercoledì, faremo di tutto per vincere e speriamo di continuare su questa strada".