© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, dopo la partita con la Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di InterTv: “Credo che stasera siano due punti persi, è stata una partita equilibrata che però avremmo potuto vincere. Nel finale entrambe le squadre hanno cercato il gol della vittoria, è un peccato non esserci riusciti. Non abbiamo giocato male né a Londra né stasera, per quello il risultato finale di oggi ci lascia un po’ di amaro in bocca. Ora testa alla Juventus: non vedo l’ora di giocare questa partita”.