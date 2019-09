Inter, de Vrij: "Felice di giocare con campioni come Godin e Skriniar"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di Inter TV è intervenuto il difensore dell'Inter Stefan de Vrij dopo il successo ottenuto con l'Udinese: "Era importante giocare con la testa durante tutta la partita, perché l'Udinese è una squadra fisica che fa leva sulle ripartenze. Hanno una punta veloce che punta molto bene la profondità. Dovevamo essere precisi e veloci: nel primo tempo forse abbiamo sbagliato un po' troppi passaggi. Dopo l'espulsione, abbiamo spinto ancora di più fino a trovare il gol del vantaggio. Nella ripresa abbiamo cercato il raddoppio e non siamo riusciti a trovarlo, ma siamo stati bravi a non subire gol. Godin? Mi trovo molto bene, sono contento di giocare al fianco di giocatori fortissimi come Milan e Diego, che è uno dei difensori più forti in giro e ha molta esperienza. Per me è anche più facile così, quindi sono contento".