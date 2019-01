Inter, De Vrij: "Godin? Ci darà una grossa mano. Oggi bravi a non subire"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio col Sassuolo: “Il Sassuolo è stato bravo ma rimane la delusione del pareggio, siamo l’Inter e vogliamo sempre vincere, siamo dispiaciuti di non essere riusciti. Cosa è mancato? Secondo me è stato merito loro, hanno difeso bene, giocato bene da dietro, hanno una buona squadra e lo hanno dimostrato. Potevamo fare meglio, abbiamo avuto delle occasioni ma non siamo riusciti a segnare. La loro forza è nelle ripartenze, nelle uscite veloci con tutti i centrali appena recuperano palla, sono stati bravi e non è stato facile per noi. Siamo contenti almeno di non aver subito gol anche se hanno avuto delle occasioni. Ci hanno fatto soffrire, Handanovic è stato bravo in 2-3 situazioni. Rispetto all’andata? Secondo me siamo migliorati, era la prima partita della stagione è si vedeva che avevamo ancora molta strada da fare. Godin? È un bel segnale per la squadra da parte della società il fatto che arrivino i più forti, non so se è già ufficiale ma se arriva ci darà una grossa mano”.