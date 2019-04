Inter, de Vrij: "Gol nel derby bella emozione, ma guardo avanti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv in vista della sfida contro il Frosinone: "Non è facile fermarsi, perché vuoi sempre essere in campo. Ora il Frosinone: è una squadra che sta bene, ha vinto a Firenze e per noi non sarà facile. Dovremo farci trovare pronti. In classifica siamo messi bene, le rivali sono alle spalle ma cercheremo di vincere sempre fino alla fine. Il gol nel derby? È stata una grande emozione, ma ormai è alle spalle. Guardiamo avanti e concentriamoci sulla prossima sfida".