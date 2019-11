Dopo la gara contro il Torino, contraddistinta anche dalla sua rete che è valsa il momentaneo 2-0, il difensore Stefan de Vrij commenta l’ennesimo successo dell’Inter in trasferta ai microfoni di Dazn: “Serata perfetta? Tranne l’infortunio di Nicolò, è stata una grande serata. Speriamo che non sia grave. Abbiamo fatto molto bene, gestendo bene la partita, subendo poco e segnando. Dobbiamo essere contenti per la prestazione”.

Sulle insidie legate al terreno di gioco: “Ci siamo resi conto che ci voleva un altro tipo di partita, non la solita che vogliamo giocare costruendo dal basso. Non si poteva rischiare troppo e abbiamo fatto bene”. Un excursus su quanto avvenuto nel campionato olandese ieri, dove le partite sono rimaste ferme per il primo minuto come segnale di protesta contro il razzismo: “Farlo anche in Italia? Penso si possa, sarebbe un bel segnale. Abbiamo fatto qualcosa con la Nazionale, si è parlato tanto e dobbiamo cercare di fare tutto il possibile per evitare che ricapiti”.

Chiosa sui tifosi interisti: “Penso che pure loro siano contenti come noi, ora vogliamo continuare su questa squadra”.