Inter, De Vrij: "Guardiamo avanti. Dobbiamo avere fiducia per vincere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefan De Vrij, difensore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport: "Bisogna guardare in avanti e concentrarsi sulla prossima partite, le prime due non sono andate bene ma ormai è passato. Dobbiamo ripartire subito da Bologna, rimaniamo fiduciosi, dobbiamo esserlo per vincere. Sappiamo che dobbiamo iniziare a farlo da sabato. Spalletti? Quello che ha detto sarà molto utile". Lo riporta FcInterNews.it.