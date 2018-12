Inter, de Vrij: "Ho iniziano mediano, poi terzino destro e infine centrale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ricordando i suoi inizi al sito ufficiale del club, Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, parla così delle prime gare in Olanda e di come si è evoluto il suo ruolo: “Mediano basso, poi centrocampista, poi terzino destro. Ecco, sul terzino destro posso dire che al Feyernoord dicevano che ero più forte lì. Li ho convinti che era meglio spostarmi al centro. Il mio primo gol? Me lo ricordo bene. Sempre in Olanda, sempre con il Feyenoord, nell'ultima partita della carriera di Roy Makaay. Mi fa addirittura l'assist...”.