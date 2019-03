Fonte: fcinternews.it

Stefan De Vrij, difensore dell'Inter, ha parlato a Inter TV al termine del pareggio per 0-0 contro l'Eintracht Francoforte in Europa League: "Importante il fatto di non aver preso gol. Abbiamo anche avuto occasioni per segnare: è stato sbagliato un rigore, e questo può succedere. Ma nel primo tempo abbiamo avuto anche altre occasioni: è stato un peccato non andare a segno. Giocare queste partite è bellissimo, sono stato influenzato in maniera positiva. Gli attaccanti dell'Eintracht? Sono fortissimi: è stata una bella sfida, sono contento per la prestazione della difesa anche se si può sempre fare meglio. Ho sentito che siamo la prima squadra che è riuscita a non prendere gol qui: vuol dire che in avanti sono forti. A Milano sarà una partita aperta. Quanto coraggio ci dà questo risultato? Il risultato è importante, ma forse anche di più la prestazione: nel primo tempo, soprattutto, abbiamo giocato bene, uscendo dalla loro pressione. L'importante è continuare su questa strada: quella di domenica contro la Spal sarà un'altra sfida importantissima".