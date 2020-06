Inter, de Vrij: "Juventus superiore a noi. Derby? Non avevamo smesso di crederci"

"Nel primo tempo il Milan ci ha messo in difficoltà. Siamo andati in svantaggio, ma il mister è comunque rimasto sereno. È stato fondamentale fare subito gol in apertura della ripresa, è stato bellissimo segnare. Non avevamo mai smesso di crederci". Continua la chiacchierata di Stefan De Vrij a Dazn nel contesto del format 'Countdown to Serie A' che porta, tra le altre cose, a parlare anche dell'ultimo derby d'Italia perso a Torino. "Un match senza tifosi e perciò diverso dal normale, anche se dovremo per forza abituarci. La Juventus ha vinto meritatamente, ci è stata superiore".