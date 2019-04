Inter, De Vrij: "Mi sento bene. Contro la Roma è uno scontro diretto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefan De Vrij, difensore dell'Inter, ha parlato a Inter TV dopo la vittoria per 3-1 sul Frosinone: "Abbiamo sofferto un po' dopo l'1-2, ma siamo stati bravi specialmente nel primo tempo, facendo due gol e girando la palla con efficacia. Ora ci aspetta una partita importantissima contro la Roma, uno scontro diretto. Ma da qui alla fine saranno tutte sfide fondamentali. A livello fisico mi sento bene: ho lavorato per una settimana col gruppo, l'infortunio è alle spalle. Se era questa l'Inter che immaginavo? Sì, nell'ultimo periodo in particolare stiamo giocando bene. Creiamo occasioni, dobbiamo crescere nel chiudere le partita. Ma sono contento per la prestazione".