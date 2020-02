Inter, De Vrij: "Nella ripresa si è visto che la mentalità era cambiata"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il difensore dell'Inter Stefan De Vrij ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo nel derby contro il Milan: "C'è tanta soddisfazione per la vittoria e per il carattere mostrato nel secondo tempo. Nel primo tempo le cose sono andate male, loro sono andati in vantaggio meritatamente, non eravamo noi. Però siamo entrati in campo nel secondo tempo diversamente, abbiamo fatto due gol, ci abbiamo creduto e si è visto che la mentalità era cambiata".

Acquisisti punti fermi nella vostra mentalità?

"Siamo andati in difficoltà nel primo tempo ma abbiamo mostrato grande carattere. Siamo tutti bravi giocatori ma queste partite chiedono qualcosa in più a livello di carattere".

La prossima c'è la Lazio.

"Siamo tutti lì. Queste sono partite bellissime, che vogliamo tutti giocare. Siamo contenti di poter giocare queste partite".

Quanto è forte Ibrahimovic?

"Sicuramente è fortissimo, lo sappiamo tutti. Ha dimostrato tantissimo nella sua carriera, ha fatto i gol e sapevamo non sarebbe stato facile incontrarlo. Ho tanto rispetto per lui ma noi volevamo fare la nostra partita. Nel primo tempo non è andato bene, nella ripresa abbiamo cambiato la partita e siamo soddisfatti":

Hai visto il pallone quando hai colpito di testa?

"Me ne sono accorto dopo. Ho visto il pallone, l'ho colpito di testa e ho visto dopo come è andata. Sono emozioni uniche, ricordi che restano per sempre".

E' Conte che ti ha chiesto di non andare contro Ibrahimovic?

"Per noi difensori sono palloni difficili quando si abbassano, ci arrivi difficilmente. Lui è stato bravissimo ad arrivarci, il problema è che non eravamo compatti e i loro giocatori fra le linee sono stati bravi".