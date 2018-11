Inter, De Vrij: "Non parliamo di Scudetto. Con la Lazio volevo giocare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore dell'Inter, Stefan de Vrij, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, partendo dalla situazione dei nerazzurri in Champions League: "Siamo messi bene, ci basta un pareggio ma andiamo a Londra contro il Tottenham per vincere, come facciamo ogni partita. Lo Scudetto? Non ne parliamo nello spogliatoio, siamo solo concentrati sulle partite che dobbiamo giocare. Il mister è bravissimo come persona e come allenatore, prepara benissimo le partite. Con la Lazio volevo giocare ma mi ha spiegato il perché della mia esclusione. Ho accettato la sua decisione, va bene così".