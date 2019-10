Inter, De Vrij: "Nulla è impossibile, sappiamo come far male al Barça"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A pochi istanti dal fischio d'inizio del match del Camp Nou, Stefan De Vrij parla così ai microfoni di InterTV: "Ci siamo preparati molto bene, sappiamo come poter far male al Barça. Nulla è impossibile, siamo qui per giocare la nostra partita e fare risultato. Siamo carichi e fiduciosi . Rispetto all'anno scorso, siamo migliorati sicuramente, abbiamo più esperienza, e c'è anche un modulo tattico diverso. Inoltre, finora in campionato abbiamo vinto tutte le partite, non vediamo l'ora di giocare questa partita. De Jong? Anche io come lui non vedo l'ora di sfidarlo. Frenkie è un amico, un bravissimo ragazzo e un giocatore incredibile, già tra i migliori. Sono sicuro che migliorerà ancora". Lo riporta FcInternews.it.