Inter, de Vrij prima del Milan: "Speriamo di fare una grande partita e di vincere"

vedi letture

Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, ha parlato così a Sky Sport: "Per me me è Milan contro Inter. Speriamo di fare una grande partita e di vincere. Io sono stato in Nazionale, quindi lontano dalle notizie dei positivi. Ci dispiace ma per noi non cambia niente per le partite che giochiamo".