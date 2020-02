Inter, De Vrij: "Primo tempo di m***a, poi tirato fuori il carattere"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Tra i grandi protagonisti nel derby contro il Milan, il difensore dell’Inter Stefan De Vrij ha commentato ai microfoni di Inter TV la vittoria in rimonta per 4-2: “C'è tantissima soddisfazione per la vittoria, ma sappiamo anche che c'è da migliorare. Nel primo tempo abbiamo giocato male, gli avversari sono andati meritatamente in vantaggio. Ma poi, con carattere, siamo riusciti a vincerla. Cosa ci ha detto Conte nell'intervallo? Il mister ci ha fatto capire cosa voleva, cosa non andava bene, cosa doveva migliorare. Abbiamo fatto un primo tempo di m***a, ma nella ripresa abbiamo fatto valere il nostro carattere, tornando subito in partita. Il mio gol? Sono ricordi che manterrò per sempre: un'emozione unica. Ora siamo al primo posto della classifica: siamo tutti lì, c'è tanta attenzione. Dobbiamo continuare a vincere. Adesso testa subito a mercoledì: anche la Coppa Italia è un obiettivo".